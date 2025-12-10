Utilizzo dello smartphone a scuola Ministero | Sì per le attività di orientamento

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato l’autorizzazione all’uso dello smartphone a scuola, limitatamente alle attività di orientamento. La comunicazione è rivolta agli Uffici Scolastici Regionali e ai dirigenti delle scuole secondarie di secondo grado, per chiarire le modalità e le condizioni di impiego dei dispositivi digitali nell’ambito educativo.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha trasmesso una comunicazione rivolta agli Uffici Scolastici Regionali e, per loro tramite, ai dirigenti delle scuole secondarie di secondo grado. Il tema riguarda le attività previste nell’ambito della misura PNRR per l’“Orientamento attivo nella transizione scuola-università” (M4C1-24), destinate agli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Basta smartphone a scuola per gli under 14: la proposta del ministro dell'Istruzione Valditara presto a Bruxelles - Sicuramente nelle primarie e secondarie di primo grado (cioè elementari e medie), ma il divieto potrebbe essere esteso anche agli studenti più grandi. Secondo corriere.it

Smartphone vietati nelle scuole superiori: la crociata di Valditara - Puntuale come l’arrivo dell’estate e i consigli dei TG su come evitare di sdraiarsi sull’asfalto nelle ore più calde, tra giugno e luglio arriva la nuova circolare del Ministero dell’Istruzione e del ... Come scrive punto-informatico.it

Secondo un nuovo studio americano, l’uso precoce dello smartphone può rendere più fragile l’equilibrio emotivo e fisico dei preadolescenti. A fare la differenza però non è solo il dispositivo, ma anche il contesto e le abitudini che accompagnano il suo utilizzo Vai su Facebook

La dipendenza da smartphone non riguarda più solo i giovani. Gli anziani sono la fascia di età in cui è aumentato di più l'utilizzo del telefono cellulare tra 2023 e 2024. Quali sono i rischi? A @siamonoitv2000 la psicologa Raffaella Franza e Simone Carlo @U Vai su X