Cellulari vietati nelle scuole | parte il monitoraggio nazionale Il Ministero chiede regolamenti modalità di custodia e coinvolgimento delle famiglie

Il Ministero dell'Istruzione ha avviato un monitoraggio su scala nazionale per controllare come le scuole stanno applicando il divieto di usare i cellulari in classe. Giuseppe Valditara ha inviato un questionario a tutte le scuole italiane, chiedendo di compilare regolamenti, modalità di custodia e come coinvolgere le famiglie. L’obiettivo è capire meglio come si sta svolgendo questa operazione e se ci sono problemi da risolvere.

