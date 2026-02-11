Cellulari vietati nelle scuole | parte il monitoraggio nazionale Il Ministero chiede regolamenti modalità di custodia e coinvolgimento delle famiglie
Il Ministero dell'Istruzione ha avviato un monitoraggio su scala nazionale per controllare come le scuole stanno applicando il divieto di usare i cellulari in classe. Giuseppe Valditara ha inviato un questionario a tutte le scuole italiane, chiedendo di compilare regolamenti, modalità di custodia e come coinvolgere le famiglie. L’obiettivo è capire meglio come si sta svolgendo questa operazione e se ci sono problemi da risolvere.
Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato l'invio di un questionario nazionale a tutte le scuole italiane per monitorare l'applicazione della circolare ministeriale sul divieto di utilizzo del cellulare. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
