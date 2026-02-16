Il Metodo Paolo Rossi a Galleria Toledo | conferenza-incontro col pubblico con Paolo Rossi e Caterina Gabanella

Paolo Rossi ha tenuto una conferenza a Galleria Toledo, il teatro stabile diretto da Laura Angiulli, per parlare del suo nuovo progetto. L’evento si è svolto martedì 17 e mercoledì 18 febbraio 2026 alle 20, coinvolgendo il pubblico in un dibattito diretto e senza intermediari. Durante l’incontro, Rossi ha spiegato come il metodo che porta il suo nome aiuta gli artisti emergenti a migliorare le proprie capacità, offrendo esempi pratici e storie di successo. La sala si è riempita di spettatori interessati, pronti a confrontarsi con le sue idee.

Paolo Rossi a Galleria Toledo, teatro stabile d'innovazione, diretto da Laura Angiulli, martedì 17 e mercoledì 18 febbraio 2026 alle 20.30. L'attore porta in scena il suo metodo come fosse una seduta psicoanalitica. Uno strano modo di fare conferenza: costringere il pubblico a prender parte alla propria terapia. Il Metodo Paolo Rossi, sembra essere una ''versione intima'' di Operaccia Satirica, ancora più spudorata.