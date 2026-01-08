Stand up con psicologa | Caterina Gabanella a teatro con Paolo Rossi

Caterina Gabanella, attrice con esperienza in cinema e teatro, torna a esibirsi sul palco con “Stand up con psicologa”, un progetto che unisce performance teatrale e riflessione psicologica. Accompagnata da Paolo Rossi, Gabanella si distingue per un percorso artistico vario e articolato. L’evento si svolge a Ceglie Messapica e Francavilla Fontana, offrendo al pubblico un’occasione di confronto e approfondimento nel contesto di una stagione ricca di attività artistiche.

CEGLIE MESSAPICAFRANCAVILLA FONTANA - Caterina Gabanella, attrice tra cinema e teatro, torna sul grande schermo e contemporaneamente sul palcoscenico in un momento di intensa attività artistica che la vede impegnata tra cinema d’autore e teatro contemporaneo.Caterina è la coprotagonista, al. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

