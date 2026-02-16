Il Messina Futsal pareggia in casa contro il Regalbuto

Il Messina Futsal ha pareggiato contro il Regalbuto perché ha segnato due gol e subito altrettanti, portando il risultato a 2-2. La partita si è giocata al PalaLaganà di Montepiselli, davanti a un pubblico che ha assistito a un match combattuto fino all’ultimo minuto. È il secondo pareggio della stagione per la squadra siciliana, che cerca di migliorare la sua posizione in classifica.

La partita, valida per la 15^ giornata del campionato di Serie A2 di calcio a 5, è terminata con il punteggio di 2 a 2 al "PalaLaganà" di Montepiselli Secondo pareggio stagionale del Messina Futsal, che ha conquistato un punto nella sfida contro il Regalbuto, terminata 2 a 2 sul parquet del "PalaLaganà" di Montepiselli. La partita, valida per la 15^ giornata del campionato di Serie A2 di calcio a 5, è subito equilibrata e tattica. I giallorossi passano in vantaggio al 6' grazie al gol di Antonio Adamo, che insacca il pallone con un preciso rasoterra. Gli ospiti rispondono impegnando con insidiosi tiri da fuori l'ottimo Daniele Dovara.