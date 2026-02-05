Franzoni | Non ero preparato a tutto questo successo le emozioni e la tensione hanno preso il sopravvento

Giovanni Franzoni, 24 anni, ha ammesso di non essere pronto a gestire tutto il clamore attorno a lui. Lo sciatore si sta concentrando sulle ultime settimane prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina, che si terranno dal 6 al 22 febbraio. Dopo aver vissuto momenti di grande emozione, Franzoni confessa che le tensioni lo hanno sopraffatto, ma ora cerca di ritrovare la concentrazione per affrontare la sfida olimpica.

Lo sciatore Giovanni Franzoni, 24 anni, si sta preparando per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, in programma dal 6 al 22 febbraio. L’intervista a Repubblica. Prima Olimpiade per lei, in un momento magico. Sente pressione? “Più che altro emozione. Al cancelletto stamattina ci pensavo alla meraviglia di essere qui e non dall’altra parte del mondo, a rappresentare l’Italia. Giri e la gente parla la nostra lingua, il cibo è il più buono dell’universo, gareggiamo su una pista che conosco bene e mi piace tanto, anzi è tra le mie preferite. Una medaglia sarebbe un sogno. È super difficile, tutti sono fortissimi e ultra motivati a prendersela. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Approfondimenti su Giovanni Franzoni

Ultime notizie su Giovanni Franzoni

