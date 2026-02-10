I campioni NHL entusiasti a Milano | Arena bellissima ghiaccio buono Hanno preparato tutto bene

La squadra americana di NHL ha visitato l’Arena Santa Giulia a Milano e si è detta molto soddisfatta. Gli atleti hanno elogiato il ghiaccio e le strutture, sottolineando che tutto è stato preparato nel modo giusto. Dopo 12 anni, le stelle NHL tornano alle Olimpiadi e questa volta scelgono Milano come sede di allenamento.

La squadra americana di hockey su ghiaccio, infarcita delle stelle NHL che tornano alle Olimpiadi dopo 12 anni, ha promosso a pieni voti la pista dell'Arena Santa Giulia a Milano. Spazzate via le polemiche della vigilia.

