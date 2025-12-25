Breaking: Morgan Rogers crede di giocare il miglior calcio della sua carriera, mentre l’Aston Villa si prepara a visitare il Chelsea per quella che dovrebbe essere una dura prova delle loro aspirazioni al titolo di Premier League. Il Villa ha vinto ciascuna delle ultime 10 partite in tutte le competizioni e ora potrebbe eguagliare il record di tutti i tempi del club di 11 vittorie consecutive, stabilito sia nel settembre 1897 che nel marzo 1914. Gli uomini di Unai Emery sono terzi in classifica all’inizio del programma festivo, a soli tre punti dalla capolista Arsenal e uno dal Manchester City, secondo, e hanno già battuto entrambe le squadre in questa stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Rogers gioca il suo miglior calcio di sempre mentre Villa si prepara per la trasferta al Chelsea

? Come fa l'Aston Villa a continuare così? ALL'INTERNO Un'altra rimonta in trasferta...

