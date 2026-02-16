Diretta gol Serie A | che vittoria del Lecce contro il Cagliari! Decidono Gandelman e Ramadani
Il Lecce ha battuto il Cagliari grazie ai gol di Gandelman e Ramadani, un risultato che sorprende molti appassionati. La partita si è giocata domenica pomeriggio allo stadio Via del Mare, dove i padroni di casa hanno imposto il loro ritmo fin dai primi minuti. I due giocatori hanno deciso l'incontro con due azioni rapide e precise, portando a casa una vittoria fondamentale per la classifica del Lecce.
Cagliari-Lecce diretta: Gandelman e Ramadani, i giallorossi sul 2-0
Gandelman e Ramadani hanno segnato per il Lecce, che ha preso il comando sul campo del Cagliari, portandosi sul 2-0.
Diretta gol Serie A LIVE: Solet risponde a Gandelman, 1-1 tra Lecce e Udinese
La partita tra Lecce e Udinese si chiude con un pareggio di 1-1.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
