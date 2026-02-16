Cagliari-Lecce diretta | Gandelman e Ramadani i giallorossi sul 2-0

Gandelman e Ramadani hanno segnato per il Lecce, che ha preso il comando sul campo del Cagliari, portandosi sul 2-0. La partita si gioca in un momento cruciale per entrambe le squadre, che cercano punti pesanti per la salvezza. Il campo di Cagliari si presenta difficile, e i giallorossi cercano di approfittarne per rafforzare la loro posizione in classifica. La Fiorentina, intanto, ha vinto a Como e si allontana dalla zona pericolo.

Alzare la soglia salvezza, fare punti su un campo difficile e magari staccarsi ancora dalla Fiorentina (che ha vinto a Como): Cagliari-Lecce per Eusebio Di Francesco è un altro scontro diretto sulla strada per la permanenza in Serie A. I salentini hanno battuto l'Udinese con la prodezza di Banda al 90' (squalificato per somma di gialli) ma è già tempo di guardare avanti. Il posticipo del lunedì sera di Serie A propone una sfida pesante alla Unipol Domus Arena di Cagliari. Fuoco incrociato tra ex: Eusebio Di Francesco ha allenato i sardi, Fabio Pisacane ha giocato nel Lecce. Sarà pure "acqua passata", come saggiamente ha detto Pisacane, ma fu un incrocio tutt'altro che banale: nel 2020 Pisacane andò al Lecce perché nel Cagliari di DiFra non giocava quasi mai.

