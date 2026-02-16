Il jolly di Allegri vede la luce | Saelemaekers in gruppo per l’assalto al Como

Alexis Saelemaekers torna a allenarsi con il gruppo dopo aver superato un risentimento all’adduttore sinistro, una notizia che accelera la sua convocazione per la partita contro il Como. L’esterno belga, che aveva seguito le ultime sedute da lontano, ha ripreso a correre con i compagni nel centro sportivo di Milanello, portando con sé una speranza di reintegro immediato.

Il lungo inseguimento di Alexis Saelemaekers sta per giungere a conclusione. Dopo aver osservato dalla tribuna le sfide contro Bologna e Pisa a causa di un fastidioso risentimento all’adduttore sinistro, l’esterno belga è tornato a calcare l’erba di Milanello. Nella seduta di lunedì 16 febbraio, il calciatore ha svolto l’intero allenamento insieme al resto della compagine rossonera, consegnando a Massimiliano Allegri una soluzione tattica fondamentale in vista del recupero della 24ª giornata contro il Como. In un momento della stagione dove ogni punto pesa come un macigno per la corsa Champions, il rientro del “titolare indiscusso” della fascia destra rappresenta una boccata d’ossigeno per le rotazioni del tecnico livornese. 🔗 Leggi su Milanzone.it

