Rientro Darmian il jolly difensivo dell’Inter vede finalmente la luce | c’è un obiettivo in calendario

Dopo un lungo periodo di assenza, Darmian torna a disposizione dell’Inter, portando con sé la sua versatilità e esperienza. Il suo rientro rappresenta un’importante soluzione per la rosa nerazzurra, con un obiettivo specifico già in calendario per la sua riabilitazione. La sua presenza rafforza le possibilità tattiche e strategiche della squadra in vista delle prossime sfide.

Inter News 24 per il suo ritorno. In un momento decisamente complicato per l’infermeria dell’Inter, tornata pericolosamente affollata dopo la battaglia europea contro il Liverpool che ha messo ko pedine chiave, arriva finalmente una nota lieta. Il lunghissimo infortunio di Matteo Darmian sembra ormai alle spalle. Il laterale ex Manchester United, pedina tattica fondamentale per la sua straordinaria duttilità e intelligenza calcistica, vede la fine del tunnel dopo un calvario che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per diverso tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com