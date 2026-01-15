Inter Lecce 1-0 | la capolista se ne va

L'Inter conquista una vittoria fondamentale contro il Lecce, che si è dimostrato organizzato e determinato. Nonostante le difficoltà, la squadra nerazzurra riesce a portare a casa un risultato di 1-0, mantenendo saldo il vantaggio in classifica. Una prestazione caratterizzata da impegno e solidità, che permette all'Inter di continuare il suo percorso senza sottovalutare gli avversari.

Inter Lecce 1-0. Contro un Lecce organizzato e senza timori reverenziali, l’Inter deve sudare più del previsto per portare a casa tre punti pesantissimi. I nerazzurri approcciano la gara con ritmo basso e poca ferocia, risultando a tratti prevedibili e imprecisi. Ne nasce una partita anomala, in cui i salentini prendono coraggio e arrivano persino a sfiorare il colpaccio, con il destro di Siebert che costringe Yann Sommer a una respinta di pugno tutt’altro che banale. La svolta arriva quando Cristian Chivu decide di cambiare spartito e pescare dalla panchina. L’ingresso dei titolari abituali alza il livello tecnico e soprattutto l’intensità, spezzando l’equilibrio di una gara che sembrava incanalata sui binari della sofferenza. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

