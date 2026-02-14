Angelica Montini pizzica Fedez la frecciatina in musica su TikTok | Pensavo fosse amore invece… – Il video

Angelica Montini ha pubblicato un video su TikTok in cui rivela di aver pensato fosse amore, ma si è resa conto che non lo era, scatenando molte discussioni online. La clip, poi cancellata, mostrava un messaggio implicito rivolto a Fedez, alimentando le voci sulla loro presunta relazione passata. Il post ha attirato l’attenzione di molti utenti, che hanno commentato e condiviso il contenuto.

Sta facendo esplodere il gossip un video pubblicato nelle scorse ore su TikTok da Angelica Montini, la presunta ex amante di Fedez, e poi rimosso. Nel video in questione, Montini appare insieme alla sua amica Viviana mentre si diverte, ma a catturare l'attenzione degli utenti è stata la canzone scelta come sottofondo, il brano di Fedez Pensavo fosse amore e invece.. In particolare, non sono passate inosservate le frasi scelte dalla canzone. Si ascoltano, infatti, strofe come «Mi hai detto che mi amavi ma era solo un pretesto» e soprattutto «Pensavo fosse amore invece eri solo una escort». Molti hanno interpretato queste parole come una frecciatina a Fedez, forse collegata alle voci che ultimamente circolano sulle frequentazioni amorose del rapper.