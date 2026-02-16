Il figlio di Pamela Anderson le ha chiesto se il giorno del suo matrimonio può avere i capelli biondi
Dylan Jagger Lee ha chiesto a Pamela Anderson di tingersi i capelli biondi il giorno del suo matrimonio. La richiesta arriva mentre l’attrice si prepara a convolare a nozze quest’anno. Il figlio, che ha 25 anni, ha insistito perché l’aspetto di sua madre combini con il suo vestito.
Il figlio di Pamela Anderson le ha chiesto di restare bionda per il suo wedding day Ospite del programma televisivo Today, Pamela Anderson ha raccontato che il figlio le ha chiesto esplicitamente di presentarsi bionda al suo matrimonio, in calendario quest'anno. Un desiderio a cui lei non ha alcuna intenzione di sottrarsi. Durante l’intervista, andata in onda l'11 febbraio, Pamela Anderson ha confessato che il figlio Dylan (nato dall'amore con il suo primo ex marito Tommy Lee) è stato molto diretto: «Mi ha detto: “Mamma, puoi essere bionda per il mio matrimonio?”». L’attrice ha accolto con entusiasmo il desiderio del figlio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Pamela Anderson cede al trend dei capelli rosa e inizia il 2026 con una chioma strawberry blonde chiarissima
Pamela Anderson apre il 2026 con un nuovo look: capelli rosa chiaro e vaporosi, ispirati alla tonalità dello zucchero filato.
Il figlio Giovanni avverte l’Irst: "Non può usare il nome di Dino se non rispetta il suo progetto"
Giovanni, figlio di Dino Amadori, avverte l’Irst di non usare il nome del padre senza rispettare il suo progetto.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
