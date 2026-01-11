Pamela Anderson cede al trend dei capelli rosa e inizia il 2026 con una chioma strawberry blonde chiarissima
Pamela Anderson apre il 2026 con un nuovo look: capelli rosa chiaro e vaporosi, ispirati alla tonalità dello zucchero filato. La star, premiata con il Beauty Icon Award da WWD, continua a sorprendere con scelte di stile leggere e raffinate, mantenendo il suo carattere distintivo. Un cambio di look che riflette la tendenza dei capelli rosa, senza eccessi, in un’elegante interpretazione di semplicità e modernità.
Premiata dal magazine WWD come Beauty Icon Award, l'ex star di Baywatch sorprende ancora con una nuova capigliatura rosa chiaro e vaporosa come zucchero filato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
