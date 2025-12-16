RTL 102.5 Radiofreccia e Radio Zeta festeggiano il Natale a Case Connesse

Quest'anno, RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta tornano a celebrare il Natale a “Case Connesse”, un'iniziativa che ha riscosso grande successo nelle edizioni precedenti. Un'occasione speciale per condividere momenti di musica e solidarietà, coinvolgendo il pubblico in un clima di festa e condivisione durante le festività natalizie.

Dopo il grande successo degli anni scorsi, anche quest'anno RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta festeggeranno il Natale a "Case Connesse". Dal 24 al 26 dicembre, RTL 102.5 e Radio Zeta celebreranno le feste natalizie insieme alla loro grande community. Gli ascoltatori, connessi tramite Zoom, apriranno virtualmente le porte delle proprie case alla prima radiovisione d'Italia e alla radio di riferimento della Generazione Futuro, creando un momento di condivisione in cui potranno scambiarsi gli auguri con amici e parenti, con anche la possibilità di ricevere dei regali. Grandi sorprese anche per gli ascoltatori di Radiofreccia che, fino al 18 dicembre, potranno giocare a "Freccia Christmas a Case Connesse" per scambiarsi gli auguri in diretta nei giorni di festa e provare a aggiudicarsi un regalo di Natale.

