Big & Bang Il capodanno italiano di RTL 102.5 e Radio Zeta

Il Capodanno italiano di RTL 102.5 e Radio Zeta si svolgerà a Verona, attirando oltre 50.000 persone in piazza Bra. L’evento propone musica dal vivo e performance di artisti di X Factor, offrendo un’occasione di intrattenimento semplice e condiviso per accogliere il nuovo anno. Un momento di festa che unisce musica e tradizione in un contesto cittadino.

Attese più di 50 mila persone in piazza Bra a Verona. Il Capodanno italiano di RTL 102.5 e Radio Zeta farà ballare tutti con la musica dal vivo e gli artisti di X Factor. RTL 102.5 e Radio Zeta festeggiano il capodanno con "BIG & BANG". Il 31 dicembre, a partire dalle 21:00, la festa prenderà il via con il dj set di Sautufau e Alessia Manzoni, l'animazione di Angelo Baiguini, Francesca Cheyenne, Jessica Brugali, Vanessa Grey e Diego Zappone. IL PROGRAMMA A PARTIRE DALLE 23, ASPETTANDO LA MEZZANOTTE A partire dalle 23:00, la festa continua anche in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e Radio Zeta con le esibizioni di Rob, vincitrice di X Factor 2025, e con i finalisti EroCaddeo e PierC.

