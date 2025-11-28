Maltrattamenti estorsione e lesioni all' ex moglie | 40enne spedito ai domiciliari

I carabinieri della Compagnia di Maddaloni hanno eseguito una misura cautelare agli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un uomo di 40 anni di Maddaloni, indagato per maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni personali ai danni dell’ex. 🔗 Leggi su Casertanews.it

News recenti che potrebbero piacerti

San Paolo di Civitate: 33enne arrestato dai Carabinieri con l’accusa di estorsione e maltrattamenti in famiglia #FOGGIA #CARABINIERI #SANPAOLODICIVITATE tinyurl.com/23fjarpw Vai su X

Un 33enne di San Paolo di Civitate è stato arrestato per estorsione e maltrattamenti in famiglia dopo aver minacciato e maltrattato la vittima, che ha denunciato i fatti ai Carabinieri - facebook.com Vai su Facebook

Persecuzioni, maltrattamenti e lesioni alla ex compagna: i reati contestati a Mario Gregoraci - Sono i reati che la Procura della Repubblica di Catanzaro contesta a Mario Gregoraci, di 74 anni, padre della showgirl Elisabetta, nella richiesta ... repubblica.it scrive

Stalking e maltrattamenti, spiava la ex fidanzata con un drone: arrestato giovane cileno a Milano - Un 24enne cileno è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Milano con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni e atti persecutori reiterati, in alcune occasioni anche spiando l’ex fidanzata ... Come scrive blitzquotidiano.it

“Atti persecutori, maltrattamenti e lesioni” all’ex Rosita Gentile: chiesto processo per il padre di Elisabetta Gregoraci - Sono i reati che la Procura della Repubblica di Catanzaro contesta a Mario Gregoraci, 74 anni, padre della conduttrice Elisabetta, nella richiesta ... Come scrive ilfattoquotidiano.it