Prima di noi | la nuova serie Rai che racconta 60 anni di storia italiana attraverso le vicende di una famiglia
Questa sera su Rai 1 prende il via “Prima di noi”, una nuova serie che racconta sessant’anni di storia italiana attraverso le vicende di una famiglia. Un racconto che intreccia eventi e cambiamenti sociali, offrendo uno sguardo approfondito sulla nostra realtà nel corso degli anni. Un appuntamento da non perdere per chi desidera riflettere sul passato e comprendere meglio il presente della nostra nazione.
Questa sera, in prima serata, Rai 1 inaugura il nuovo anno televisivo con un progetto ambizioso: “Prima di noi”. Diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella, la serie è un maestoso affresco storico ispirato all’omonimo romanzo di Giorgio Fontana. Non si tratta solo della cronaca di una dinastia, ma del racconto di sessant’anni di trasformazioni italiane, dal 1917 al 1978, visti attraverso gli occhi della famiglia Sartori, persone comuni che, con i loro silenzi e le loro fatiche, hanno costruito l’identità del nostro Paese. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FVG Film Commission (@fvgfilmcommission) Tutto ha inizio tra le montagne del Friuli, durante la tragica ritirata di Caporetto. 🔗 Leggi su Cultweb.it
