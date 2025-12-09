Samuele Ciambriello confermato portavoce della Conferenza dei Garanti dei detenuti
La Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà ha confermato Samuele Ciambriello come portavoce per il biennio 2025-2027, con 61 voti. L'assemblea si è svolta a Napoli, segnando una continuità nella direzione dell'organizzazione e rafforzando il ruolo di Ciambriello nel rappresentare i diritti e le istanze delle persone detenute.
“La Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà, riunitasi oggi in assemblea a Napoli, ha eletto per la seconda volta, con 61 voti, Samuele Ciambriello, come proprio portavoce, per il biennio 2025-2027. L’assemblea si è svolta in modalità mista nella sala multimediale del Consiglio regionale della Campania. La votazione ha avuto luogo a scrutinio palese. Di 99 Garanti di regioni e province autonome, di comuni aventi diritto, in 67 hanno espresso la propria preferenza in presenza, per delega o da remoto, di cui 6 astenuti tra cui lo stesso Ciambriello”. Lo comunica una nota diffusa nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Il parlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra è indagato per diffamazione aggravata attraverso i social nei confronti del garante dei detenuti della Campania Samuele Ciambriello. C'è la nuova data dell'udienza - facebook.com Vai su Facebook
