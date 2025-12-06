A Natale si regala cultura Le proposte dei teatri e dei musei per un dono che può valere il doppio

Sono i regali meno scontati, quelli che scaldano il cuore, nutrono la conoscenza, fanno bene alle istituzioni che si occupano di cultura. Niente capi d'abbigliamento o accessori high tech, ma esperienze culturali, a teatro come al museo. Per la gioia di Babbo Natale che con le sue renne viaggerà così con un fardello più leggero. Mentre l'aria natalizia si fa sentire in città, ecco uno sguardo alle proposte più accattivanti per un regalo che porti e sostenga cultura. Sotto l'albero del Metastasio torna la Met Card Natale, utilizzabile per uno o più spettacoli o concerti della rassegna Met Jazz 2026: due ingressi a 35 euro, quattro ingressi a 60 euro, il tutto impreziosito dall'astuccio portaoggetti del Met in vendita sempre alla biglietteria.

