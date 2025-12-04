Ha ucciso Roberto con una coltellata | rito abbreviato e niente ergastolo

Bresciatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'omicidio sarebbe stato commesso tra le 3 e le 4 del mattino del 1° gennaio 2025, appena fuori dal centro civico di Provaglio d'Iseo dove in quelle ore era in scena una festa: la vittima, Roberto Comelli, venne colpito da una coltellata, si allontanò dal luogo dell'aggressione con la lama ancora. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

