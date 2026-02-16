Il destino del bimbo col cuore bruciato Nordio e la para-mafia delle toghe Trump appalta Gaza e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Il bambino con il cuore danneggiato è stato trasferito in ospedale a causa di complicazioni che si sono manifestate nel cuore, rendendo necessario un intervento urgente. Nordio ha aperto un’indagine sulla presunta influenza delle toghe sulla giustizia, accusando alcune figure di favoritismi. Nel frattempo, Trump ha annunciato l’affidamento di incarichi importanti sulla gestione di Gaza, rafforzando le sue politiche estere. Ecco le notizie principali per cominciare la giornata di lunedì 16 febbraio 2026.

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Start, la rassegna stampa di Today.it: edizione di lunedì 16 febbraio 2026. Le notizie del giorno Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è lunedì 16 febbraio 2026. IL BAMBINO COL CUORE BRUCIATO. Le condizioni sono stazionarie, ma gravi. Sono giorni cruciali per il bimbo sottoposto a un trapianto di cuore a dicembre 2025. Un intervento che doveva donargli una nuova speranza, ma che potrebbe invece aver compromesso la sua vita. Questo perché l'organo sarebbe arrivato danneggiato all'ospedale Monaldi di Napoli.🔗 Leggi su Today.it

Questa mattina un bambino di pochi anni ha ricevuto un trapianto di cuore “bruciato”, una procedura che ha coinvolto il reparto di cardiologia.

Salvini ha alzato la voce durante un comizio a Milano, accusando le toghe di essere “avvelenate” e influenzate da ambienti politici, mentre su un balcone di Roma è stato trovato morto un uomo accoltellato, probabilmente vittima di una lite furiosa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.