Salvini alza la voce toghe avvelenate uomo trovato morto accoltellato sul balcone di casa e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata
Salvini ha alzato la voce durante un comizio a Milano, accusando le toghe di essere “avvelenate” e influenzate da ambienti politici, mentre su un balcone di Roma è stato trovato morto un uomo accoltellato, probabilmente vittima di una lite furiosa. A questi fatti si aggiunge la scoperta di un altro corpo senza vita in provincia di Torino, un uomo di 45 anni ucciso con diverse ferite da arma da taglio. Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è venerdì 13 febbraio 2026.
Start, la rassegna stampa di Today.it: edizione di venerdì 13 febbraio 2026. Le notizie del giorno Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è venerdì 13 febbraio 2026. Gli scioperi del trasporto aereo del 16 febbraio e del 7 marzo sono stati confermati dai sindacati nonostante l'invito del Garante, rafforzato dalla richiesta del ministro ai Trasporti Matteo Salvini, a rinviare le agitazioni in date che non si sovrappongano con le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano-Cortina. Il vicepremier e leader della Lega, taccia i rappresentanti dei lavoratori di essere "anti-italiani" e si prepara a rispondere "con forza".🔗 Leggi su Today.it
Storica decisione dell'Ue su Kiev, doppio successo di Meloni, gioielliere trovato morto in casa e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata
Tregua del gelo, nuove regole per l'Isee, il giallo del banchiere trovato morto e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata
Questa mattina si apre con alcune novità sulle regole dell’Isee, che entreranno in vigore a breve.
