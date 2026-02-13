Salvini alza la voce toghe avvelenate uomo trovato morto accoltellato sul balcone di casa e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Salvini ha alzato la voce durante un comizio a Milano, accusando le toghe di essere “avvelenate” e influenzate da ambienti politici, mentre su un balcone di Roma è stato trovato morto un uomo accoltellato, probabilmente vittima di una lite furiosa. A questi fatti si aggiunge la scoperta di un altro corpo senza vita in provincia di Torino, un uomo di 45 anni ucciso con diverse ferite da arma da taglio. Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è venerdì 13 febbraio 2026.