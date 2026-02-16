Una madre chiede aiuto al Papa dopo aver ricevuto un cuore in un contenitore di plastica. La donna racconta di sentirsi devastata e desidera solo rivedere suo figlio tornare a vivere. Ha aggiunto che non vuole che altri bambini perdano la vita per donare organi, sottolineando la sua sofferenza e il suo desiderio di una soluzione diversa.

«Provo solo dolore e tanta voglia che mio figlio torni a casa. Non sto sperando che muoia un altro bambino per dare il cuore a mio figlio. Vorrei arrivare alle persone in alto, magari fare un appello al Papa, affinché qualcuno mi aiuti a trovare un cuoricino». È una mamma come tante Patrizia Mercolino. Le sue emozioni sono quelle (inimmaginabili) di chiunque si trovasse a vedere il figlio, in un ospedale con in petto un cuore «bruciato» durante il trasporto e tenuto in vita dalle macchine in attesa di un miracolo, di una speranza ogni giorno che passa più lontana. Ospite di Domenica In, la donna racconta come ha saputo di quello che era accaduto al suo Domenico di due anni: «Mi hanno avvisato dopo l'intervento dicendo che c'era stato un problema e il cuoricino non partiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il cuore in un box di plastica. La madre: "Il Papa ci aiuti"

Il Bambin Gesù di Roma ha spiegato che Tommaso non potrà sottoporsi a un nuovo trapianto di cuore perché l’organo ricevuto era danneggiato durante il trasporto da Bolzano.

Il cuore del bambino di Napoli, trapiantato il 23 dicembre, viaggiò in un normale contenitore di plastica rigida.

