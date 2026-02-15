Trapianto di cuore sbagliato il parere del Bambin Gesù | Ecco perché Tommaso non può farne un altro La madre a Domenica In | Ci aiuti il Papa

Restano stabili nella loro gravità le condizioni del piccolo Tommaso, il bambino di due anni ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli dopo aver ricevuto un cuore “bruciato” per il trapianto per via di un clamoroso errore nel trasporto da Bolzano. Secondo il bollettino diramato dall’Azienda dei Colli alle ore 14 di oggi, 15 febbraio, il paziente è costantemente monitorato in terapia intensiva da un’équipe multidisciplinare. Nonostante il quadro clinico critico, i medici di Napoli hanno confermato che il bambino resta ufficialmente inserito in lista d’attesa per un nuovo trapianto. Mentre la Procura lavora per accertare le responsabilità del personale coinvolto nel prelievo e nel trasporto, l’ospedale Monaldi ha fatto sapere che diffonderà di qui in poi aggiornamenti quotidiani sulle condizioni del piccolo.🔗 Leggi su Open.online

Il legale del bambino di due anni e quattro mesi ricoverato al Monaldi di Napoli ha cambiato versione, affermando che il piccolo non è inabile al trapianto.

Il Bambino Gesù ha dichiarato che il bambino non può più ricevere un nuovo trapianto, dopo che gli è stato impiantato un cuore danneggiato.

