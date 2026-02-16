Il coraggio che manca a Damiano in Un posto al sole
Damiano si sente insicuro perché Alberto, suo padre, ha riconquistato la serenità grazie a un nuovo legame con Gianluca, che ha incontrato in comunità. Gianluca, intanto, sembra aver preso confidenza con la sua nuova ragazza, cosa che rende Damiano ancora più timoroso di perdere l’attenzione di suo padre. La mancanza di coraggio di Damiano emerge nel suo tentativo di affrontare queste nuove dinamiche familiari.
Alberto è felice nell’aver finalmente ritrovato il rapporto con il figlio, mentre lui, Gianluca, sembra ormai cotto della nuova ragazza conosciuta in comunità. Il finale è gia scritto: alla fine lei si invaghirà del padre, e la situazione precipiterà. Rosa dopo la sfogata con Damiano si ritrova a dover giustificare a Manuel la litigata. Ma il bambino ha capito prima di loro ciò che sta succedendo: “Si è scassato tutto di nuovo”. E cosi è. Damiano si precipita a palazzo per parlare con lei, ma la situazione è fin troppo chiara. Lui non se la sente di convivere, e la scusa è che finirebbero a litigare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Un posto al sole: Damiano confessa il suo amore a Rosa
Un posto al sole: Rosa, Damiano e il dubbio di una sceltaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Piano rifiuti, il coraggio che manca; A Benevento una piazza per il futuro; Polli: Nell'Inter Women il coraggio non manca mai. Prenderei la velocità a Katie Bowen; Giornata Ricordo, lettera aperta dei consiglieri FdI Bagno a Ripoli al sindaco: Gli manca il coraggio.
Precari in sanità. Il coraggio che mancaSiamo di fronte ad una generazione alla quale si è rubata la speranza di un futuro. Questa speranza va restituita con scelte innovative e discontinue per rimuovere gli stessi presupposti del ... quotidianosanita.it
Polli: Nell'Inter Women il coraggio non manca mai. Prenderei la velocità a Katie BowenCi sono diverse cose che mi caricano e mi trasmettono la giusta adrenalina per affrontare una sfida: dall’atmosfera, al pubblico, all’agonismo che metto in ogni partita. Così Elisa Polli si presenta ... msn.com
Il mondo dei social piange Damiano Alberti. A soli 23 anni è morto il giovane creator e streamer di Cerveteri che, dal 2023, aveva scelto di raccontare apertamente la sua battaglia contro un t*more maligno alla gamba, condividendo con coraggio operazioni, di - facebook.com facebook