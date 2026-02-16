Damiano si sente insicuro perché Alberto, suo padre, ha riconquistato la serenità grazie a un nuovo legame con Gianluca, che ha incontrato in comunità. Gianluca, intanto, sembra aver preso confidenza con la sua nuova ragazza, cosa che rende Damiano ancora più timoroso di perdere l’attenzione di suo padre. La mancanza di coraggio di Damiano emerge nel suo tentativo di affrontare queste nuove dinamiche familiari.

Alberto è felice nell’aver finalmente ritrovato il rapporto con il figlio, mentre lui, Gianluca, sembra ormai cotto della nuova ragazza conosciuta in comunità. Il finale è gia scritto: alla fine lei si invaghirà del padre, e la situazione precipiterà. Rosa dopo la sfogata con Damiano si ritrova a dover giustificare a Manuel la litigata. Ma il bambino ha capito prima di loro ciò che sta succedendo: “Si è scassato tutto di nuovo”. E cosi è. Damiano si precipita a palazzo per parlare con lei, ma la situazione è fin troppo chiara. Lui non se la sente di convivere, e la scusa è che finirebbero a litigare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il coraggio che manca a Damiano in Un posto al sole

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.