Un posto al sole | Rosa Damiano e il dubbio di una scelta

Damiano decide di ufficializzare il ritorno della relazione con Rosa al figlio, che ne è felicissimo. Eppure proprio ora Rosa sembra avere qualche ripensamento E' bastato un semplice gesto per mettere in dubbio tutte le sue sicurezze: Pino le ha regalato un libro con i consigli sui 50 viaggi da non perdere nella vita, con una bella dedica. Mentre Damiano si è fermato a un impersonale bagno schiuma, dopo aver chiesto pure consiglio a Clara. E non perchè non la ami come Pino, ma proprio per questione di carattere e personalità. Lei se ne rende conto anche dopo, per una semplice scelta di pasticcini per i bimbi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Un posto al sole: Rosa, Damiano e il dubbio di una scelta

Un Posto al Sole Anticipazioni 8 gennaio 2026: Raffaele rinuncia alla pensione, Ornella è furiosa e Rosa è senza lavoro! - Scopriamo insieme le anticipazioni di Un Posto al Sole in onda l'8 gennaio 2026. msn.com

Un posto al sole, anticipazioni 12-16 gennaio 2026: Rosa tra delusione e fragilità emotiva - Rosa, già provata emotivamente, tenderà a reagire con freddezza e distacco, creando una distanza sempre più evidente con Damiano. it.blastingnews.com

ESCLUSIVA - WHOOPI GOLDBERG SUL SET DI UN POSTO AL SOLE: "TORNERO' A NAPOLI" -L'attrice americana Premio Oscar sarà Eleanor nelle puntate che vedremo a fine gennaio. La sua partecipazione è il regalo per i 30 anni della fiction italiana più l - facebook.com facebook

