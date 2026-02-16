Il Codice Vaffa Mara Depini ai mercoledì coi grilli per la testa

Mara Depini, scrittrice e giornalista, ha scelto il 18 febbraio per partecipare ai

Torna mercoledì 18 febbraio alle ore 17 ai "mercoledì coi grilli per la testa" alla Libreria Romagnosi Mara Depini, classe 1962, "ariosa", cioè nata e vissuta in provincia, a Carpaneto prima e Castelsangiovanni poi. Diploma di qualifica professionale, vari lavori poi il concorso vinto all’ospedale di Castelsangiovanni dove ha prestato servizio fino a poco tempo fa. Già dai 12 anni però la sua vera passione è quella di scrivere perché, racconta, voleva capire come si scrive un libro. Bene, alla fine possiamo ben dire che l’ha capito: 3 gialli, 4 raccolte di racconti pubblicati ma non solo. Vanta oltre 100 racconti scritti e moltissimi di questi premiati in vari concorsi locali e nazionali a partire dall’essere stata selezionata tra i finalisti nello storico concorso piacentino "La Primogenita" quando aveva 15 anni.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Giuseppe Defelici, scrittore piacentino, presenta il suo libro

