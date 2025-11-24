Sanità vendesi Piersergio Serventi ai mercoledì coi grilli per la testa
Mercoledì 26 alle ore 17 alla Libreria Romagnosi nell'ambito della rassegna letteraria proposta dal Gruppo "Quelli del mercoledì coi grilli per la testa" per l'occasione di concerto e in collaborazione con il Cral Usl Piacenza A.P.S., si parla e discute dello stato e delle prospettive della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
News recenti che potrebbero piacerti
VENDESI MONOLOCALE ORIGGIO € 60.900 In un piccolo complesso di recente costruzione a Origgio in una zona prevalentemente residenziale, si propone un monolocale formato da soggiorno con cucina a vista e servizio sanitario. E' presente anche - facebook.com Vai su Facebook