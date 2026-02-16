Il Cisterna Volley batte Cuneo in tre set E’ festa per la salvezza

Il Cisterna Volley ha conquistato una vittoria importante contro Cuneo, portando a casa il risultato in tre set. La squadra si è riscattata dopo la sconfitta dell’andata, assicurandosi la salvezza e riempiendo di gioia i tifosi presenti al palazzetto. La partita si è giocata con intensità e determinazione, dimostrando la crescita del team.

Grande prova degli uomini di Morato che riscattano la sconfitta subita all’andata davanti ai propri tifosi che possono esultare per la permanenza nella massima serie Il Cisterna Volley festeggia la salvezza. E lo fa dopo aver vinto in tre set la partita contro Cuneo, riscattando la sconfitta dell’andata. Così gli uomini di Morato si portano a casa tre punti importanti per la classifica, conquistano la matematica salvezza e guadagnano anche una posizione.Con la vittoria di ieri il Cisterna sale al decimo posto (stessi punti di Cuneo, 14, ma con una vittoria in più rispetto ai piemontesi). Tutto davanti ai propri tifosi, che a fine gara hanno potuto festeggiare insieme alla squadra.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Nel match della 18ª giornata di Superlega, il Cisterna Volley affronta Verona.

