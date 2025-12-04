Pallavolo brutta sconfitta per il Cisterna Volley | Verona passa in tre set

Sesta sconfitta in questo campionato di Superlega per il Cisterna Volley che incassa un altro 3-0, questa volta da Verona che nella gara giocata mercoledì 3 dicembre vince con un risultato netto, confermando la sua forza. Un passo indietro a livello di gioco, rispetto alla gara persa con Perugia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Pallavolo, brutta sconfitta per il Cisterna Volley: Verona passa in tre set

News recenti che potrebbero piacerti

Nuova sconfitta 1-3 Raffaele Lamezia Pallavolo perde lo scontro con il Letojanni . Una brutta battuta d'arresto. - facebook.com Vai su Facebook

Pallavolo, brutta sconfitta per il Cisterna Volley: Verona passa in tre set - Pesante ko per gli uomini di coach Morato che sul piano del gioco fanno un passo indietro rispetto alla gara persa con Perugia. Segnala latinatoday.it

Pallavolo, SuperLega: altra sfida impegnativa per Cisterna casa di Verona - Cisterna Volley è pronta per affrontare il turno infrasettimanale di SuperLega e di conseguenza a disputare la sfida esterna in casa della Rana Verona dell’ex tecnico Fabio Soli. Riporta latinaquotidiano.it

Perugia di un'altra categoria, Cisterna sconfitto 3-0 - Perugia vince con un risultato netto, Cisterna esce sconfitta con la consapevolezza di aver dato tutto, giocando una buona pallavolo, sbagliando tutto sommato poco, tenendo bene in tutti i tre i parzi ... Secondo latinaoggi.eu

Pallavolo, Perugia è troppo forte: Cisterna Volley ko in tre set - Lanza: “La nostra è stata una buona prestazione, ma Perugia ha fatto vedere di essere la squadra campione del mondo” ... Da today.it

Trento va a vincere sul campo di Cisterna - Partono con il piede giusto i Campioni d'Italia dell'Itas Trentino che nel posticipo della 1a giornata, è andata ad espugnare tre set 0- Da tuttosport.com