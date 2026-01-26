Troppo forte Verona il Cisterna Volley crolla in tre set

Nel match della 18ª giornata di Superlega, il Cisterna Volley affronta Verona. La squadra ospite dimostra la propria superiorità, conquistando la vittoria in tre set. Un incontro che evidenzia le differenze di forma e prestazioni tra le due formazioni in questa fase della stagione.

Non può nulla il Cisterna Volley che, nella gara valida per la 18esima giornata di Superlega, si arrende alla forza di Verona. La squadra di Morato, nonostante l’assenza pesante di Lanza, ha giocato una buona pallavolo, a tratti anche meglio degli ospiti, ma nei momenti decisivi della partita la.🔗 Leggi su Today.it

