M argarethe von Trotta, che è un pezzo di storia del cinema europeo del Novecento, non ha leggende da rivendere. «Andavamo al cinema solo quando pioveva» racconta a iO Donna in un italiano ricco di meravigliosi neologismi. «Quello che davvero ci interessava era l’arte, la letteratura. Quando ero giovane in Germania si facevano commedie odiose, commerciali, che non raccontavano niente». Willem Dafoe a Venezia: «La sfida è rimanere se stessi a prescindere dal contesto» X Lei – sguardo inconfondibile sulla storia delle donne del Ventesimo secolo e, visto che non ha smesso di lavorare, pure di questo – invece ha raccontato molto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ha scelto il cinema “in maniera innocente e incosciente”, in un momento in cui lo facevano solo gli uomini. Forse per questo la grande regista tedesca ha messo il femminile sempre al centro. Il festival di Porretta Terme oggi le rende omaggio