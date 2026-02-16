Il ciclo infinito delle polemiche | da Bastoni Kalulu al benaltrismo permanente

Bastoni e Kalulu sono finiti al centro di nuove polemiche dopo la partita tra Inter e Milan, alimentate da commenti sui social che non si placano. Ogni volta, lo stesso copione si ripete: discussioni accese, accuse e toni esasperati che diventano virali in poche ore. Questa dinamica crea un circolo vizioso che sembra senza fine.

Alessandro Bastoni ha suscitato polemiche sui social dopo aver festeggiato con entusiasmo l’espulsione di Pierre Kalulu nel derby di San Siro del 15 febbraio 2026.

Moratti ha commentato il caso Bastoni-Kalulu dopo la partita tra Inter e Juventus, sottolineando come le decisioni arbitrali abbiano alimentato le polemiche e acceso il dibattito tra tifosi e commentatori.

