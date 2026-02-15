Derby infuocato | esultanza Bastoni dopo rosso Kalulu al centro di polemiche e insulti social

Alessandro Bastoni ha suscitato polemiche sui social dopo aver festeggiato con entusiasmo l’espulsione di Pierre Kalulu nel derby di San Siro del 15 febbraio 2026. La sua reazione ha diviso gli appassionati, alcuni criticandolo aspramente e altri difendendolo come normale gesto di competizione. La scena si è verificata poco dopo che il difensore dell’Inter ha visto il suo avversario ricevere il cartellino rosso, scatenando reazioni contrastanti sui social media.

Bastoni al centro della bufera social: l’esultanza dopo il rosso a Kalulu divide l’Italia. L’esultanza di Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, al termine dell’espulsione di Pierre Kalulu, difensore della Juventus, durante il derby di Serie A giocato a San Siro il 15 febbraio 2026, ha scatenato una tempesta sui social media. Il gesto, interpretato da molti come provocatorio, ha rapidamente innescato un’ondata di critiche, insulti e minacce nei confronti del giocatore nerazzurro, sollevando un acceso dibattito sulla sportività e la responsabilità dei calciatori nell’era digitale. L’episodio al centro della polemica: un doppio giallo contestato.🔗 Leggi su Ameve.eu Bastoni nella bufera, l’esultanza dopo il rosso a Kalulu scatena i social Alessandro Bastoni si trova al centro di polemiche sui social dopo l’episodio avvenuto durante il derby di San Siro tra Inter e Juventus. Finale infuocato. Polemiche per l’esultanza di Pietropaoli. Poi le scuse In un match teso tra Pistoia e Rieti, il finale è stato segnato da un buzzer-beater decisivo di Udom, ex giocatore di Pistoia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Bastoni nella bufera, l'esultanza dopo il rosso a Kalulu scatena i social(Adnkronos) - Alessandro Bastoni è finito al centro di una bufera online dopo Inter-Juve. Nel derby di Serie A di San Siro, il difensore juventino Pierre Kalulu è stato espulso dopo un contrasto con B ... msn.com Kalulu espulso in Inter Juventus, ma non c’è fallo su Bastoni/ Video moviola, perché il Var non è intervenutoInter Juventus moviola: Kalulu espulso, ma non c'è il fallo su Bastoni (che esulta). Video, cos'è successo e perché il Var non è intervenuto ... ilsussidiario.net Un San Valentino infuocato sarà quello che andrà in scena al "Torino '49" di Putignano con protagonista un sentitissimo derby tra i padroni di casa e l'Arboris Belli: in palio una fetta importante di salvezza. Calcio d'inizio domani alle ore 15.00. In occasione di q facebook Più Ue o meno Ue. Un derby infuocato sul futuro d'Europa (di A. Mauro) x.com