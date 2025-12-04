Tatiana trovata morta si stringe il cerchio intorno a Dragos Gheormescu
Galatone (Lecce) – Tragica svolta nel caso di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre. Il corpo della giovane sarebbe stato ritrovato in Contrada Fumo Nero, nell’agro di Galatone, chiudendo nel modo più drammatico le ricerche. Le indagini si concentrano ora su Dragos Gheormescu, 30enne romeno e amico della vittima, considerato il principale sospettato. Le autorità stanno valutando ogni elemento raccolto per ricostruire gli ultimi movimenti della giovane. Tatiana, poetessa dagli occhi azzurri, era al centro dell’attenzione mediatica da giorni. La sua foto aveva conquistato le prime pagine dei giornali e generato un forte coinvolgimento emotivo nella comunità locale. 🔗 Leggi su Tvzap.it
