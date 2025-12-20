Andrew Mountbatten-Windsor nei file Epstein | nuova foto sdraiato su donne e con Maxwell

(Adnkronos) – Tra le migliaia di pagine e centinaia di foto rilasciate dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti relative al defunto finanziere condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein, compaiono anche immagini dell'ex principe Andrea Mountbatten-Windsor che lo ritraggono sdraiato sulle gambe di più persone in abiti femminili, con la testa poggiata sul grembo di .

