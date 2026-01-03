Shaila Gatta si sfoga | Una showgirl che potrebbe essere mia nonna ha detto che sono antipatica e inguardabile
Shaila Gatta ha recentemente commentato un episodio che l'ha coinvolta direttamente, rivelando di essere stata criticata da una showgirl più anziana. Secondo quanto riferito, quest’ultima avrebbe commentato il suo aspetto, definendola antipatica e inguardabile, aggiungendo che “non si può guardare”. La vicenda ha attirato l’attenzione, portando alla luce le dinamiche di critica e confronto nel mondo dello spettacolo.
"Ma l'avete vista fisicamente? Non si può guardare": è questa la frase che una showgirl avrebbe detto riferendosi a Shaila Gatta e che è giunta alle orecchie della diretta interessata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Shaila Gatta sbotta contro una showgirl: “Sparla di me, potrebbe essere mia nonna. Che falsa rosicona”; Grande Fratello, Shaila Gatta e lo sfogo social: “Mi hanno raccontato che sto proprio antipatica a un’ex soubrette. Potrebbe essere mia mamma o mia nonna…”.
Grande Fratello, Shaila Gatta rompe il silenzio: lo sfogo social e l’ombra di una ex soubrette - Nelle scorse ore Shaila Gatta, ex protagonista dell’penultima edizione del Grande Fratello, è tornata al centro del dibattito social con un lungo sfogo pubblicato sul suo profilo TikTok. comingsoon.it
