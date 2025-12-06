il centro tecnico bm ospita domenica la stosa virtus siena

Arezzo, 6 dicembre 2025 – . Esordio casalingo per l'ultimo arrivato Matteo Tersillo. Domenica pomeriggio alle ore 18 i l Palasport Estra sarà teatro dell'undicesimo turno di andata che vederà affrontarsi il Centro Tecnico BM SBA e la Stosa Virtus Siena terza in classifica. Gli amaranto di coach Fioravanti s ono tornati al successo nel posticipo di Martedi a Moncalieri contro GranTorino e proveranno a ripetersi in casa contro la Virtus dell'ex Marco Evangelisti che sta disputando un'ottima stagione e viene da tre vittorie consecutive. Pochi innesti ma mirati hanno potenziato la rosa senese, primo fra tutti Morciano arrivato da La Spezia che sta viaggiando ad oltre 15 punti di media realizzati a partita oltre ad essere uno dei migliori tiratori da tre punti di tutta la Serie B. 🔗 Leggi su Lanazione.it

