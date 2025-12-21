Il tenore forlivese Angelo Masini, scomparso nel 1926, è una figura di rilievo nel panorama lirico italiano. Nonostante la sua importanza, ancora oggi si conosce poco della sua voce, elemento fondamentale per apprezzarne appieno il talento. La voce perduta del grande tenore Masini. “Io, sulle tracce dell’unica bobina” conclude un viaggio alla scoperta di un patrimonio musicale ormai scomparso.

Del tenore forlivese Angelo Masini, di cui nel 2026 ricorrerà il centenario della morte, conosciamo molte cose, ma, paradossalmente, non la voce. Sappiamo soltanto che era dolce "come il velluto", come la descrisse Giuseppe Verdi, grande ammiratore di Masini, "la voce più divina che abbia mai sentito". Purtroppo, al contrario di quella di Enrico Caruso, scomparso nel 1921 ma di cui esistono molte registrazioni, la voce di Masini si è persa chissà dove nei meandri della storia. O almeno così si pensava. Perché forse una registrazione esiste davvero, sopravvissuta a conflitti mondiali e rivoluzioni, nascosta da qualche parte in una città oggi sconvolta dalla guerra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

