Una piccola Massese si arrende al Cecina I bianconeri scivolano in zona playout
SPORTING CECINA 2 MASSESE 0 SPORTING CECINA: Pagni, Solimano, Fiorini, Ghilli (36’st Foti), Sala, Lorenzini, Barlettani (8’st Brizzi), Diagne, Scarpa (46’st Londi), Pardera (30’st Lika), Pallecchi (20’st El Falahi). A disp.: Fogli, Fiorentini, Cerri, Cionini. All. Miano. MASSESE: Gatti, Grasselli (30’st Babacar), Favret (15’st Mapelli), Lucaccini R., Bigini, Bechini (15’st Biagi), Lucchesi (45’st Vazio), Centonze (20’st Marchini), Buffa, Papi M., Bertipagani. A disp.: Cozzolino, Gassani, Bonni. All. Marselli. Arbitro: Cornello di Firenze (assistenti Egitto e Galighi). Marcatori: 20’pt Pallecchi, 42’pt Fiorini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Massese alla ricerca di una nuova identità. L’ostacolo Cecina sulla strada dei bianconeri
Leggi anche: La Sba trova il primo successo stagionale: Cecina si arrende al Palasport Estra
Una piccola Massese si arrende al Cecina. I bianconeri scivolano in zona playout.
Alle ore 6 di stamani la situazione sulla Massese a al Cirone; la pioggia di queste due giornate rende tutto più difficile. Buche considerevoli sul tracciato che rendono quasi impossibile il passaggio alle auto di piccole dimensioni. Si spera nella cessazione del - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.