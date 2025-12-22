Una piccola Massese si arrende al Cecina I bianconeri scivolano in zona playout

SPORTING CECINA 2 MASSESE 0 SPORTING CECINA: Pagni, Solimano, Fiorini, Ghilli (36’st Foti), Sala, Lorenzini, Barlettani (8’st Brizzi), Diagne, Scarpa (46’st Londi), Pardera (30’st Lika), Pallecchi (20’st El Falahi). A disp.: Fogli, Fiorentini, Cerri, Cionini. All. Miano. MASSESE: Gatti, Grasselli (30’st Babacar), Favret (15’st Mapelli), Lucaccini R., Bigini, Bechini (15’st Biagi), Lucchesi (45’st Vazio), Centonze (20’st Marchini), Buffa, Papi M., Bertipagani. A disp.: Cozzolino, Gassani, Bonni. All. Marselli. Arbitro: Cornello di Firenze (assistenti Egitto e Galighi). Marcatori: 20’pt Pallecchi, 42’pt Fiorini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

una piccola massese si arrende al cecina i bianconeri scivolano in zona playout

Una piccola Massese si arrende al Cecina. I bianconeri scivolano in zona playout

Una piccola Massese si arrende al Cecina. I bianconeri scivolano in zona playout.

