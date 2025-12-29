Paperdi Juvecaserta 15° successo stagionale | Casoria si arrende ai bianconeri

La Paperdi Juvecaserta ottiene il suo quindicesimo successo stagionale, consolidando la posizione in campionato. Con questa vittoria contro Casoria, la squadra conclude il girone di andata del campionato di serie B nazionale al termine di un percorso regolare e stabile. La squadra si prepara ora alla seconda parte della stagione con l’obiettivo di mantenere il proprio rendimento e proseguire con continuità.

La Paperdi Juvecaserta 2021 con il quindicesimo successo stagionale chiude l’anno 2025 ed il girone di andata del campionato di serie B nazionale. Il quintetto di coach Lino Lardo, sostenuto da oltre cinquecento tifosi al seguito, al palaTrincone di Monterusciello si è, infatti, imposto sulla PSA. 🔗 Leggi su Casertanews.it

