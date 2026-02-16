Il caso del cuore bruciato | il viaggio dell’organo dall’Alto Adige in un box di palstica ora sequ

Un bambino di Bolzano ha ricevuto un cuore bruciato dopo un trasporto fallito. L’organo, inviato dall’Alto Adige, si è danneggiato durante il viaggio e ora si indaga sulle cause di questa complicazione. La famiglia aspetta risposte, mentre le autorità sanitarie cercano di capire cosa sia successo durante lo spostamento.

Il Viaggio Interrotto di un Cuore: Indagine su un Trasporto Fallito e le Condizioni Critiche di un Bambino. Napoli, 16 febbraio 2026 – Un cuore proveniente dall’Alto Adige, destinato a un bambino di due anni ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, ha subito danni durante il trasporto, compromettendo l’esito del trapianto. L’indagine, avviata dai Carabinieri del Nas, si concentra sulle modalità di conservazione e trasporto dell’organo, in particolare sull’utilizzo di ghiaccio secco anziché di ghiaccio tradizionale e sul tipo di contenitore impiegato. Le condizioni del piccolo paziente rimangono gravi, ma stabili, mentre l’ospedale assicura la massima collaborazione con le autorità.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il cuore bruciato, che ha portato il bambino di Bolzano a ricevere un trapianto, ha percorso un tragitto complicato dall’Alto Adige fino a finire in un contenitore di plastica sequestrato dalle autorità.

Il cuore bruciato sarebbe stato trasportato in un contenitore di plastica, secondo quanto emerge dall'inchiesta, a causa del ghiaccio secco che lo ha lettermente danneggiato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.