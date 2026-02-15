Caso cuore bruciato | l’organo sarebbe stato trasportato in un box di plastica
Il cuore bruciato sarebbe stato trasportato in un contenitore di plastica, secondo quanto emerge dall'inchiesta, a causa del ghiaccio secco che lo ha lettermente danneggiato. Gli investigatori hanno trovato il cuore in un box di plastica durante un controllo e hanno notato che il contatto con il ghiaccio secco aveva provocato delle bruciature sulla sua superficie.
Nuova svolta nell'inchiesta sul "cuore bruciato": l'organo sarebbe stato trasportato in un box di plastica con il ghiaccio secco che lo ha letteralmente bruciato Un cuore che avrebbe dovuto essere salvezza e che invece si è trasformato in una ferita ancora aperta. Un organo arrivato a Napoli dentro un comune contenitore di plastica rigida, senza un sistema capace di monitorare e mantenere costante la temperatura. È uno dei dettagli che emergono dall’inchiesta sulla tragedia del piccolo ricoverato all’ospedale Ospedale Monaldi, mentre il tempo continua a scorrere nella lunga attesa di un nuovo cuore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Bimbo trapiantato a Napoli, cuore ‘bruciato’ trasportato da Bolzano in un box di plastica comune
Un bambino di Napoli ha ricevuto un trapianto di cuore proveniente da Bolzano, e il cuore, danneggiato da un problema di bruciature, è stato trasportato in un semplice contenitore di plastica con ghiaccio secco.
Bimbo con il cuore bruciato, l'organo ha viaggiato in un «normale box di plastica»: sequestrato il contenitore
Un bambino di Napoli ha subito un trapianto di cuore il 23 dicembre, ma il cuore è stato danneggiato durante il trasporto perché era stato sistemato in un normale contenitore di plastica rigida.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Cuore ‘bruciato’, da Bolzano a Napoli in una scatola di plastica col ghiaccio secco. Lo hanno stabilito i NasNon solo l’organo ha viaggiato per migliaia di chilometri in un contenitore non idoneo, ma sarebbe stato refrigerato col ghiaccio sintetico che raggiunge i -80 gradi. Scoppia il caso tra la famiglia d ... quotidiano.net
Cuore bruciato – Dal prelievo al trapianto: errori, ombre e omissioni. L’organo viaggiò in un un contenitore per reperti istologiciErrori, ombre e omissioni. Come già scritto nei giorni scorsi dal FattoQuotidiano l’equipe partita da Napoli per l’espianto a Bolzano non arrivò con tutta l’attrezzatura necessaria. Il San Maurizio – ... ilfattoquotidiano.it
