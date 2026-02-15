Il cuore bruciato sarebbe stato trasportato in un contenitore di plastica, secondo quanto emerge dall'inchiesta, a causa del ghiaccio secco che lo ha lettermente danneggiato. Gli investigatori hanno trovato il cuore in un box di plastica durante un controllo e hanno notato che il contatto con il ghiaccio secco aveva provocato delle bruciature sulla sua superficie.

Nuova svolta nell'inchiesta sul "cuore bruciato": l'organo sarebbe stato trasportato in un box di plastica con il ghiaccio secco che lo ha letteralmente bruciato Un cuore che avrebbe dovuto essere salvezza e che invece si è trasformato in una ferita ancora aperta. Un organo arrivato a Napoli dentro un comune contenitore di plastica rigida, senza un sistema capace di monitorare e mantenere costante la temperatura. È uno dei dettagli che emergono dall'inchiesta sulla tragedia del piccolo ricoverato all'ospedale Ospedale Monaldi, mentre il tempo continua a scorrere nella lunga attesa di un nuovo cuore.

© Ildifforme.it - Caso cuore bruciato: l’organo sarebbe stato trasportato in un box di plastica

Un bambino di Napoli ha ricevuto un trapianto di cuore proveniente da Bolzano, e il cuore, danneggiato da un problema di bruciature, è stato trasportato in un semplice contenitore di plastica con ghiaccio secco.

Un bambino di Napoli ha subito un trapianto di cuore il 23 dicembre, ma il cuore è stato danneggiato durante il trasporto perché era stato sistemato in un normale contenitore di plastica rigida.

