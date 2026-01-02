Cardato riciclato L’anno buono per il marchio Igp

Il 2026 si prospetta come un anno importante per il settore tessile pratese, con l’eventuale riconoscimento Igp sia a livello italiano che europeo per il cardato riciclato. Questo prodotto, simbolo della tradizione locale, rappresenta un passo avanti verso la sostenibilità e l’innovazione nel rispetto delle normative comunitarie. La certificazione potrà valorizzare ulteriormente la qualità e l’origine del tessuto, rafforzando la posizione del marchio nel mercato internazionale.

Il 2026 dovrebbe essere l’anno del riconoscimento Igp sia italiano che europeo per il prodotto simbolo del tessile pratese: il cardato riciclato. Anzi, la prospettiva temporale si può ulteriormente restringere: perché l’obiettivo tracciato è ottenere la certificazione entro l’estate. La strada è stata tracciata alla Camera dei Deputati nel convegno che si è tenuto poco prima di Natale ("L’ingegno pratese fra tradizione e futuro") promosso dalla deputata Erica Mazzetti assieme all’associazione Cardato Riciclato Pratese e che ha visto una vera e propia mobilitazione del distretto in direzione Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

