Vino bioenergia e innovazione | così l' impero del vino romagnolo guarda al futuro con un 2025 chiuso a 351 milioni
L’assemblea dei soci del Gruppo Caviro ha approvato a Faenza il bilancio d’esercizio chiuso al 31 agosto 2025. Caviro, al vertice di una filiera di 11.500 viticoltori, ha chiuso l’esercizio 2025 con ricavi consolidati pari a 351 milioni di euro, riflettendo una razionalizzazione dei volumi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
