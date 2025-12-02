Il presidente del Tribunale si scusa Mantovani sette anni tribolati per arrivare alla piena assoluzione

Un gesto raro, definito da molti "senza precedenti". Fabio Roia, presidente del Tribunale di Milano, ha chiesto pubblicamente scusa a Mario Mantovani, europarlamentare di Fratelli d’Italia, attuale sindaco di Arconate, per la vicenda giudiziaria che lo ha visto prima condannato e poi assolto con formula piena perché "il fatto non sussiste". Una storia iniziata sette anni fa, conclusa in Appello con una sentenza che ha escluso completamente le accuse di concussione, corruzione e turbativa d’asta. Roia, intervenendo durante un dibattito pubblico sulla riforma della giustizia, ha riconosciuto che Mantovani è stato vittima di un errore del sistema. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il presidente del Tribunale si scusa. Mantovani, sette anni tribolati per arrivare alla piena assoluzione

