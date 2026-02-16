Il Cai celebra Pietro Zangheri | una serata dedicata al gigante della natura romagnola
Il Cai di Forlì celebra Pietro Zangheri, morto recentemente, perché ha lasciato un’impronta importante nel mondo della natura romagnola. La sezione
L'incontro vedrà la partecipazione di esperti del settore che approfondiranno l'opera e il lascito del naturalista: Nevio Agostini, dell'Ente Parchi e Biodiversità Romagna, e Davide Alberti, in rappresentanza del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. L'evento gode del patrocinio di importanti istituzioni territoriali, tra cui l’Ente Parchi e Biodiversità Romagna e il Museo di Storia Naturale della Romagna. Per i più puntuali, l’organizzazione ha previsto un regalo speciale: ai primi 20 intervenuti verrà consegnata una copia omaggio del volume “Pietro Zangheri e la natura di Romagna 3D”.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Rassegna CAI 'Terre Alte 2026', serata dedicata a Walter Bonatti
Cena a rifiuti zero al ’Casini’. Una serata dedicata al riuso. Il ricavato ai frati di Gaggiola
Una serata a rifiuti zero si terrà al ’Casini’ di via Fontevivo, alla Spezia, promossa dall’associazione Altroconsumo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Puliamo il sentiero a Settimo San Pietro, un progetto del Club alpinoLa giornata internazionale della montagna si celebra ogni anno dal 2003 per volontà dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite per sottolineare l'importanza delle montagne come ecosistema prezioso ... unionesarda.it
È arrivato in edicola A MISURA D'UOMO il libro dedicato alla Bologna di Renato Zangheri, pubblicato da Pendragon Editore. Sindaco di Bologna dal 1970 al 1983, Zangheri, ha promosso una città a "misura d'uomo" focalizzandosi su politiche sociali, cultur - facebook.com facebook