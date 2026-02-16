Il Cai celebra Pietro Zangheri | una serata dedicata al gigante della natura romagnola

Il Cai di Forlì celebra Pietro Zangheri, morto recentemente, perché ha lasciato un’impronta importante nel mondo della natura romagnola. La sezione

L'incontro vedrà la partecipazione di esperti del settore che approfondiranno l'opera e il lascito del naturalista: Nevio Agostini, dell'Ente Parchi e Biodiversità Romagna, e Davide Alberti, in rappresentanza del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. L'evento gode del patrocinio di importanti istituzioni territoriali, tra cui l’Ente Parchi e Biodiversità Romagna e il Museo di Storia Naturale della Romagna. Per i più puntuali, l’organizzazione ha previsto un regalo speciale: ai primi 20 intervenuti verrà consegnata una copia omaggio del volume “Pietro Zangheri e la natura di Romagna 3D”.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Una serata a rifiuti zero si terrà al ’Casini’ di via Fontevivo, alla Spezia, promossa dall’associazione Altroconsumo.

